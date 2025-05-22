Владимир Караник назначен председателем Президиума НАН Беларуси

До настоящего времени Владимир Караник занимал пост заместителя премьер-министра Беларуси.
«Владимир Степанович тут у нас центральной фигурой оказался. Я с тобой разговаривал по телефону. Спасибо, что выдержал эти хитросплетения кадровые. Нам очень надо (как тут не обидеть академиков и Академию наук) все-таки науку в целом поднимать на более высокий уровень. Естественно, мы говорили с Владимиром Гусаковым (который до настоящего времени возглавлял НАН. — Прим. БЕЛТА). Он это понимает — нужны очень молодые, перспективные, но в то же время опытные люди. Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я выбрал вас. И знаю, что вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться. Я с этим считаюсь. Вы работали и членом правительства — министром. Вы, самое главное, получили хороший опыт и знания, работая губернатором. К вам люди очень хорошо относились в Гродненской области», — сказал Александр Лукашенко.
«Наука для нас — важнейший элемент. Потому что дальше без науки мы не сможем двигаться просто», — подчеркнул белорусский лидер.
Караник Владимир Степанович родился в 1973 году в Гродно. В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт. В 2010 и 2014 годах прошел переподготовку в Белорусской медицинской академии последипломного образования.
1996−1997 годы — врач-стажер Научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.
1997−2001 годы — младший научный сотрудник отделения торакальной онкопатологии НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.
2001−2002 годы — научный сотрудник отделения торакальной онкопатологии НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.
С 2002 по 2011 год работал в должностях врача — торакального хирурга онкологического торакального отделения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова и врача — торакального хирурга (заведующего) онкологического торакального отделения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.
2011−2019 годы — главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера.
В 2019 году был назначен министром здравоохранения.
С 2020 по 2025 год — председатель Гродненского облисполкома.
В марте 2025 года назначен заместителем премьер-министра. С мая 2025 года — председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси.
Кандидат медицинских наук. В 2020 году награжден орденом Отечества III степени.