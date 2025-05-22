Лукашенко согласовал назначения в руководстве МАРТ, Минлесхоза, Минэнерго и Минтруда

Светлана Короткевич займет пост заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли. До настоящего времени она работала начальником управления продаж и маркетинга на предприятии в Гомеле.
Андрей Карась согласован на должность первого заместителя министра лесного хозяйства. Ранее он возглавлял Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.
Еще одно кадровое решение в руководстве Минлесхоза — Игорь Малашевич займет пост заместителя министра. Для него это повышение в структуре ведомства. До настоящего времени в Минлесхозе он работал начальником управления экономики и инвестиций.
Сразу два новых заместителя министра в Министерстве энергетики. Эти посты займут Владислав Долгий и Константин Аношенко. Первый до настоящего времени работал директором филиала «Минские кабельные сети» минского РУП электроэнергетики «Минскэнерго». Второй был начальником управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Минэнерго.
Вадим Шепелевич согласован на пост управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.