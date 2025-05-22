Юрий Амбразевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, постоянным представителем Республики Беларусь при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в г. Риме, постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО по совместительству.
Амбразевич получил дополнительные дипломатические должности, включая представителя при ФАО и ЮНЕСКО
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич получил дополнительные дипломатические должности, включая постоянного представителя при ФАО и ЮНЕСКО. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.