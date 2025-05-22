Депутат Госдумы Бессараб прокомментировала отставку вице-губернатора Кубани

«Решение об отставке вызвано необходимостью повышения эффективности строительства социальных объектов в крае», — подчеркнула в разговоре с kuban.aif.ru Светлана Бессараб.
Она отметила, что губернатор с момента своего избрания работает в жестком режиме и его команда должна ему соответствовать как в вопросах эффективности работы, так и в масштабах поставленных задач. По мнению депутата, краевые власти выполнят обязательства перед населением.
«Только благодаря такой жесткой кадровой политике губернатора удается вести беспрецедентное строительство соцобъектов на Кубани за последние 10 лет. В этом году должно завершиться 149 соцобъектов. Среди них 12 школ, 21 детский сад, 33 спортивных и 38 учреждений здравоохранения. Каждое учреждение необходимо местным жителям, люди его ждут», — сказала Бессараб.
Напомним, вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко покинет свой пост. Накануне Кондратьев посетил Курганинский район. Глава Кубани остался недоволен ситуацией с поликлиникой в районном центре: идет отставание от срока сдачи объекта на восемь месяцев. Также губернатор провел там совещание по всем социальным стройкам в крае. Выяснилось, что из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика.