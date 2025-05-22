Депутат Госдумы Бессараб прокомментировала отставку вице-губернатора Кубани

Напомним, вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко покинет свой пост. Накануне Кондратьев посетил Курганинский район. Глава Кубани остался недоволен ситуацией с поликлиникой в районном центре: идет отставание от срока сдачи объекта на восемь месяцев. Также губернатор провел там совещание по всем социальным стройкам в крае. Выяснилось, что из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика.