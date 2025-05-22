В Польше прогнозируют превращение Балтики в конфликтный регион

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море самым опасным в мире из-за «царящей там анархии и инцидентов с повреждением инфраструктуры». При этом глава МИД отметил, что все случаи порывов подводных кабелей и трубопроводов были случайными.