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В Польше прогнозируют превращение Балтики в конфликтный регион

Балтийское море может стать районом, где постоянно будут фиксироваться конфликтные инциденты. Такой прогноз дал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свой сценарий будущего Балтики глава польского правительства представил на брифинге в Центре морских операций в Гдыне.

«Давайте не будем обманывать себя. Балтийское море может стать местом — как сегодня восточная граница Польши — перманентной гибридной конфронтации», — приводит слова премьер-министра «Интерфакс».

Политик уточнил, что слово «гибридная» неточно соответствует действительности, когда организованные группы людей занимаются уничтожением инфраструктурных объектов.

Туск обратил внимание, что конфликты в Балтийском море будут происходить все чаще, и в этом надо «отдавать себе отчет».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море самым опасным в мире из-за «царящей там анархии и инцидентов с повреждением инфраструктуры». При этом глава МИД отметил, что все случаи порывов подводных кабелей и трубопроводов были случайными.