В Польше прогнозируют превращение Балтики в конфликтный регион

Свой сценарий будущего Балтики глава польского правительства представил на брифинге в Центре морских операций в Гдыне.
«Давайте не будем обманывать себя. Балтийское море может стать местом — как сегодня восточная граница Польши — перманентной гибридной конфронтации», — приводит слова премьер-министра «Интерфакс».
Политик уточнил, что слово «гибридная» неточно соответствует действительности, когда организованные группы людей занимаются уничтожением инфраструктурных объектов.
Туск обратил внимание, что конфликты в Балтийском море будут происходить все чаще, и в этом надо «отдавать себе отчет».