Мэра обязали устранить ямы и выбоины на дорогах Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев получил представление от прокуратуры, которая потребовала устранить многочисленные нарушения на городских дорогах. В ходе проверки специалисты обнаружили ямы, выбоины, просадки и отсутствие дорожной разметки на 45 улицах города, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Поводом к проведению служебной проверки послужил рост числа ДТП на территории города.
Во время нее нарушения на дорогах выявили на улицах: Фрунзе, Советской, Державина, Серебренниковской, Каинской, Некрасова, Гоголя, Владимировской, Фабричной, Ленина, Депутатской, Нарымской, Челюскинцев, Железнодорожной, Мясниковой, Тайгинской, Александра Невского, Кубовой, Стасова, Дуси Ковальчук, Залесского, Магаданской Державина, Татьяны Снежиной, Выборной, Большой, Пришвина, Ученической, Марата, Лермонтова, Ольги Жилиной, Ипподромской дублер, Адриена Лежена, Волочаевской, Чехова, Лузгина, Баганской, Нахимова, Моисенко.
Также проблемы с состоянием дорожного полотна обнаружили на проспектах Красном и Димитрова.
Кроме того, нарушения обнаружили на проезде Энергетиков и Ядринцевском подъеме.
По данным ведомства, за 631 автомобильной дороги, на которые ранее заключили контракты на разработку проектов организации дорожного движения, в настоящее время утверждено лишь 19 проектов.
«На разработку проектов организации дорожного движения на 114 дорог до настоящего времени контракты не заключались», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
В результате заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь внес представление об устранении нарушений мэру Новосибирска.
Устранение нарушений будет контролировать прокуратура, добавили в ведомстве.