Лукашенко назначил Петкевич заместителем премьер-министра Беларуси

Наталья Петкевич с 1994 года работала на различных должностях в Администрации президента Беларуси. В 2004 — 2010 годах она занимала должность заместителя, а позже — первого заместителя главы Администрации президента Беларуси. До этого — с 2001 по 2004 годы — являлась пресс-секретарем Александра Лукашенко. В 2011 — 2014 году Наталья Петкевич работала помощником президента республики. С 2015 по 2019 год Петкевич была генеральным директором ОАО «ШАНТЭР», указывает БелТА.