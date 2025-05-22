Лукашенко назначил Петкевич заместителем премьер-министра Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая, в четверг, во время кадрового дня назначил Наталью Петкевич заместителем премьер-министра Беларуси, передает БелТА.
В сообщении сказано, что Наталья Петкевич будет курировать социальный блок вопросов. Глава государства во время назначения Петкевич на должность заместителя премьер-министра заметил:
— Что касается Администрации президента. Я уже сказал, что Наталье Владимировне недолго пришлось проработать на этой работе. Относительно. Ведь она у нас не новый человек, работу эту знает. И хорошо.
Президент акцентировал внимание на том, что и ранее рассматривал Наталью Петкевич на должность вице-премьера.
— Здесь социальный блок у нас, наверное, самый сложный, — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства выразил уверенность, что с подходами и дисциплинированностью, а также требовательностью Петкевич удастся решить не только вопросы, касающиеся «производства кинофильмов нормальных — не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих».
— Поэтому я уверен, что не только кино, культура, но и спорт, и здравоохранение очень важно, образование, — подчеркнул президент Беларуси.
Наталья Петкевич, биография.
Наталья Петкевич родилась в Минске в 1972 году. В 1994 году она окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Кандидат юридических наук.
Наталья Петкевич с 1994 года работала на различных должностях в Администрации президента Беларуси. В 2004 — 2010 годах она занимала должность заместителя, а позже — первого заместителя главы Администрации президента Беларуси. До этого — с 2001 по 2004 годы — являлась пресс-секретарем Александра Лукашенко. В 2011 — 2014 году Наталья Петкевич работала помощником президента республики. С 2015 по 2019 год Петкевич была генеральным директором ОАО «ШАНТЭР», указывает БелТА.
С 27 июня 2024 года Наталья Петкевич была назначена на должность первого заместителя главы Администрации президента. А 22 мая 2025-го — новое назначение вице-премьером по социальным вопросам.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом: «Бардак полный, разговор будет жестокий».
Тем временем Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси: «Разруха не в клозетах, а в головах».
Вместе с тем Минтруда назвало белорусам пять частых ошибок при оформлении отпуска.