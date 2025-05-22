Несколько населённых пунктов Пермского края будут ликвидированы

Кроме того, как рассказывает издание, Деревню Пишмино, расположенную в 53 км от Березников, также предлагают ликвидировать, поскольку она фактически перестала существовать. На её территории осталось только одно разрушенное и непригодное для проживания домовладение, а признаки использования земельных участков отсутствуют. Проект об упразднении деревни прошёл первое чтение.