Несколько населённых пунктов Пермского края будут ликвидированы

Деревни, которые находятся в Пермском крае, будут упразднены, сообщает «Новый Компаньон».
Речь идёт про несколько населённых пунктов в Куединском и Усольском административных районов. Соответствующие законопроекты были рассмотрены на заседании краевого парламента.
В Куединском муниципальном округе деревни Куеда, Трегубовка и Солодовка будут объединены с посёлком Куеда, так как они фактически слились с ним. Этот шаг поддерживает программу газификации, активно реализуемую в округе. Законопроект получил одобрение в двух чтениях.
Кроме того, как рассказывает издание, Деревню Пишмино, расположенную в 53 км от Березников, также предлагают ликвидировать, поскольку она фактически перестала существовать. На её территории осталось только одно разрушенное и непригодное для проживания домовладение, а признаки использования земельных участков отсутствуют. Проект об упразднении деревни прошёл первое чтение.