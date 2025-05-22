Лукашенко назначил вице-премьера Караника главой Президиума НАН Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 22 мая 2025 года назначил Владимира Караника главой Президиума Национальной академии наук Беларуси, сообщает БелТА.
— Владимир Степанович тут у нас центральной фигурой оказался. Я с тобой разговаривал по телефону. Спасибо, что выдержал эти хитросплетения кадровые. Нам очень надо (как тут не обидеть академиков и Академию наук) все-таки науку в целом поднимать на более высокий уровень., — отметил президент Беларуси.
Глава государства добавил, что с бывшим главой НАН Беларуси Владимиром Гусаковым это обсуждалось. Александр Лукашенко отметил: Гусаков понимает, что нужны перспективные, очень молодые, но в то же время опытные люди.
— Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я выбрал вас. И знаю, что вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться. Я с этим считаюсь. Вы работали и членом правительства — министром, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Вместе с тем глава государства добавил, что Караник получил хороший опыт и знания во время работы губернатором Гродненского облисполкома.
— К вам люди очень хорошо относились в Гродненской области, — заметил президент.
Владимир Караник, биография.
Владимир Караник родился в Гродно в 1973 году. Он окончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института. У него есть ученая степень кандидата медицинских наук. В период с 1990 по 2011 год Караник прошел путь от врача-стажера до заведующего онкологическим торакальным отделением в Научно-исследовательском институте онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
Сказано, что с 2011 по 2019 год занимал должность главного врача в Минском городском клиническом онкологическом диспансере. В 2019 — 2020 годах Караник был министром здравоохранения Беларуси. А 22 августа 2020 года президент Беларуси назначил Владимира Караника председателем Гродненского облисполкома. Вместе с тем 3 марта 2025 года президент Беларуси назначил Караника заместителем премьер-министра Беларуси, который курировал социальную сферу.
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