Лукашенко назначил вице-премьера Караника главой Президиума НАН Беларуси

— Владимир Степанович тут у нас центральной фигурой оказался. Я с тобой разговаривал по телефону. Спасибо, что выдержал эти хитросплетения кадровые. Нам очень надо (как тут не обидеть академиков и Академию наук) все-таки науку в целом поднимать на более высокий уровень., — отметил президент Беларуси.