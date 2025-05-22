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Самарские власти отказались от запуска электробусов до Новокуйбышевска

В губернской думе 22 мая прошло пленарное заседание.

В губернской думе 22 мая прошло пленарное заседание. Один из вопросов, поднятых депутатами, касался электробусов.

Народным избранникам стало интересно, планируют ли в правительстве региона запустить такие автомобили в рамках маршрута Самара Южный город Новокуйбышевск.

По словам представителей областной власти, такой проект пока что не рассматривается. Отмечается, что в губернии есть более приоритетные направления развития.

Больше интересных новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».