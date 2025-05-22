Лукашенко объяснил, зачем Беларуси нужны мигранты

Лукашенко сказал, что в первую очередь в привлечении кадров должны быть заинтересованы наниматели на местах и заниматься их подбором. Глава государства подчеркнул, что ограничений со стороны властей в этом нет. «Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте», — сказал он.