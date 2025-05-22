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Лукашенко объяснил, зачем Беларуси нужны мигранты

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Дефицит трудовых ресурсов наблюдается в Беларуси, поэтому принято решение привлечь работников из стран бывшего СССР, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений.

Источник: Sputnik.by

Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов.

цитирует главу государства БелТА

При этом Лукашенко подчеркнул, что дефицит не является катастрофическим, но и доводить до такой ситуации нельзя в любом случае.

Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза.

пояснил он

Белорусский лидер обратил внимание, что никто не ездит по этим странам и никого не агитирует переезжать в республику — люди сами хотят приехать в Беларусь.

Лукашенко сказал, что в первую очередь в привлечении кадров должны быть заинтересованы наниматели на местах и заниматься их подбором. Глава государства подчеркнул, что ограничений со стороны властей в этом нет. «Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте», — сказал он.