Лукашенко посоветовал всем высаживать картофель

Обращаясь к руководителям органов местной власти, белорусский лидер обратил внимание на нынешние непростые условия для аграриев, связанные с нехарактерной для мая погодой и заморозками, которые нанесли посевам некоторый ущерб.
Но ситуация, по мнению Лукашенко, не критичная.
Катастрофы нет.
По словам главы государства, в этом году под картофель будут задействованы большие площади. Он также добавил, что эту культуру высадили даже те, кто до этого ее не возделывал.
Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным. Потому что на главном нашем рынке, в России, большая гибель по картофелю. У них также были серьезные заморозки.
Больше площадей — больше картофеля
Ранее стало известно, что в Гомельской области в этом году вдвое увеличили посевные площади для лука и на 10% — для картофеля.
Как отметил председатель облисполкома Иван Крупко, из-за дефицита картофеля в магазинах и высоких ценах на него, а также проблем с луком, власти Гомельской области решили подстраховаться и засадить этими культурами больше полей.