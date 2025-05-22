Сергей Рябков прокомментировал слухи о новой встрече по Украине в Ватикане

«У нас нет сегодня ничего, кроме принципиального понимания, о котором сказал президент. Мы должны подготовить эту встречу должным образом. Нет права ни на ошибку, ни тем более на неуспех этого мероприятия. А готовить ее сложно. Поэтому вначале содержательная сторона, а потом место. И сроки тем более», — сказал он на полях 16-й международной научной конференции «Арбатовские чтения» в Институте США и Канады (ИСКРАН) РАН.