Лукашенко назначил экс-главу СК и КГБ Вакульчика руководителем Аппарата Совмина

В октябре 2011 года Вакульчик был назначен на должность главы Следственного комитета Беларуси. В 2012 году его назначили председателем Комитета государственной безопасности Беларуси. Вместе с тем 3 сентября 2020 года Валерий Вакульчик был освобожден от должности главы КГБ и был назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. 29 октября 2020 года Вакульчик был назначен помощником президента — инспектором по Брестской области.