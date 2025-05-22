Лукашенко назначил экс-главу СК и КГБ Вакульчика руководителем Аппарата Совмина

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая, в четверг, во время кадрового дня назначил экс-главу Следственного комитета и Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика на должность руководителя Аппарата Совета министров, передает БелТА.
В сообщении сказано, что до момента назначения руководителем Аппарата Совмина Вакульчик занимал должность помощника президента — инспектора по Брестской области. Глава государства, назначая Вакульчика на должность руководителя Аппарата Совета министров, заметил, что на указанной должности всегда был человек военный, опытный и подготовленный.
— Это должность министра. Притом очень серьезная — надо организовать работу Аппарата правительства. Это очень серьезная должность, — обратил внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко добавил, что Вакульчик найдет с Натальей Петкевич, которая была назначена на должность заместителя премьер-министра, общий язык.
— Как люди системные и требовательные, думаю, будете к месту нынешнему правительству. По крайней мере, Александр Генрихович (речь идет про премьер-министра Александра Турчина. — Ред.) по вам не имел никаких возражений. Даже доволен был, — заявил Александр Лукашенко.
Валерий Вакульчик, биография.
Валерий Вакульчик родился 19 июня 1964 года в деревне Радостово Дрогичинского района Брестской области. В 1985 году он окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Вместе с тем в 1992 году Вакульчик окончил Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, а в 2011 году — Академию управления при президенте Беларуси.
В период с 1985 по 1991 год Вакульчик проходил военную службу в Вооруженных Силах Беларуси. Затем в период с 1991 по 2008 год проходил службу в органах государственной безопасности. С мая 2008 года Валерий Вакульчик занимал должность начальника Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси.
В октябре 2011 года Вакульчик был назначен на должность главы Следственного комитета Беларуси. В 2012 году его назначили председателем Комитета государственной безопасности Беларуси. Вместе с тем 3 сентября 2020 года Валерий Вакульчик был освобожден от должности главы КГБ и был назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. 29 октября 2020 года Вакульчик был назначен помощником президента — инспектором по Брестской области.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Наталью Петкевич заместителем премьер-министра Беларуси.
Кроме того, Лукашенко назначил вице-премьера Караника главой президиума НАН Беларуси.
Вместе с тем Лукашенко сказал местным органам власти не обижать белорусов.