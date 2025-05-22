Михаил Делягин просит СК проверить екатеринбургский «Ельцин-центр»

Обращение Делягин опубликовал сегодня в своем Telegram-канале. Депутат указывает, что в различных каналах представлены статьи со скриншотами о возможных нарушениях в деятельности фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина», связанных с проведением антироссийских мероприятий.
«Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня», — пишет Делягин в обращении к Бастрыкину.
О реакции СК пока неизвестно. В самом «Ельцин-центре» ситуацию пока также не прокомментировали.
Напомним, в конце прошлого года известный телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на «ЕЦ». Он призывал уральского полпреда Артема Жогу «навести порядок и изгнать бесов из Екатеринбурга».
Недавно Жога высказал свое отношение к «Ельцин-центру». Также сообщалось, что третий форум «Патриоты Урала» пройдет на площадке «ЕЦ».