Михаил Делягин просит СК проверить екатеринбургский «Ельцин-центр»

Обращение Делягин опубликовал сегодня в своем Telegram-канале. Депутат указывает, что в различных каналах представлены статьи со скриншотами о возможных нарушениях в деятельности фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина», связанных с проведением антироссийских мероприятий.