Дума Берёзовского объявила конкурс на пост мэра

Дума Березовского 21 мая приняла решение объявить новый конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте законодательного органа.
Заявки от претендентов будут приниматься с 27 июня по 3 июля, а первый этап конкурса, включающий рассмотрение поданных документов комиссией, пройдет с 7 по 18 июля.
В конкурсную комиссию от муниципалитета вошли депутаты Татьяна Пермякова, Светлана Очканова, Анастасия Трясцина и Андрей Брусницын. Также в состав комиссии войдут представители от врио губернатора области Дениса Паслера.
Напомним, что ранее на пост мэра была избрана Юлия Маслакова, но она не вступила в должность, так как не явилась на инаугурацию. Перед выборами в январе 2025 года Маслакова пыталась организовать самоотвод, но получила отказ. Тогда за неё проголосовали 17 депутатов, а за бывшего мэра Александра Писцова — всего 6.