Дума Берёзовского объявила конкурс на пост мэра

Напомним, что ранее на пост мэра была избрана Юлия Маслакова, но она не вступила в должность, так как не явилась на инаугурацию. Перед выборами в январе 2025 года Маслакова пыталась организовать самоотвод, но получила отказ. Тогда за неё проголосовали 17 депутатов, а за бывшего мэра Александра Писцова — всего 6.