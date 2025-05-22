Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Савченко

Савченко ранее заявил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с переходом на новую работу, связанную с развитием транспортного коридора в страны Африки и Ближнего Востока, которая предполагает большое количество командировок. По его словам, навсегда политику он не покидает, готов вернуться, если будет востребован.