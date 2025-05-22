Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Савченко

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.
Савченко ранее заявил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с переходом на новую работу, связанную с развитием транспортного коридора в страны Африки и Ближнего Востока, которая предполагает большое количество командировок. По его словам, навсегда политику он не покидает, готов вернуться, если будет востребован.
Проектом постановления предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Савченко, избранного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 (Волгоградская область), на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.
Савченко являлся депутатом Госдумы РФ IV, V и VI созывов. В сентябре 2021 он был избран в Госдуму VIII созыва по избирательному округу № 84 (Волжский — Волгоградская область).
Депутат занимал должность зампредседателя комитета ГД по финрынку.