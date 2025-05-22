Axios: какую медицинскую информацию обязаны раскрывать президенты США

Кандидаты в президенты тоже пытались скрыть свои медицинские данные. Кандидат в президенты от Демократической партии Пол Тсонгас (Цонгас) и его врачи отрицали, что у него был рецидив лимфомы во время предвыборной кампании в 1992 году, пока он не выбыл из нее. В 1972 году кандидат в вице-президенты от Демократической партии Томас Иглтон отказался от участия в выборах после того, как признал, что был госпитализирован из-за депрессии и прошел курс электрошоковой терапии.