Axios: какую медицинскую информацию обязаны раскрывать президенты США

Как утверждает издание, в США нет закона, который требует от президентов разглашать свои медицинские данные или состояние здоровья. Также в стране нет единого определения того, что означает «соответствовать занимаемой должности». Однако внимание к здоровью президента и его способности исполнять свои обязанности стало более пристальным после ратификации в 1967 году 25-й поправки. В ней говорится о передаче полномочий в случаях, когда президент не может исполнять свои служебные обязанности.
Axios приводит примеры, когда американские президенты скрывали состояние своего здоровья или серьезные хронические заболевания. По данным издания, Гровер Кливленд, находясь на яхте, в 1893 году тайно перенес операцию по удалению рака полости рта. Вместе с опухолью ему пришлось удалить пять зубов и поставить каучуковый протез, которым Кливленд пользовался до конца своих двух президентских сроков.
В 1919 году Вудро Вильсон перенес тяжелый инсульт, после которого остался частично парализованным и слепым на один глаз. Тем не менее он сохранил должность до конца своего президентского срока в 1921 году.
Франклин Делано Рузвельт был парализован в результате перенесенного полиомиелита. Перед президентской гонкой 1932 года он прошел медицинское обследование, однако далеко не все знали о его заболевании, поскольку в Белом доме действовало требование не снимать президента в инвалидном кресле.
Джон Кеннеди страдал от мучительных болей, связанных с проблемами с почками и неизлечимой болезнью Аддисона. Он прилагал множество усилий, чтобы скрыть свои заболевания и продемонстрировать «юношескую бодрость».
У Рональда Рейгана во время второго президентского срока появились симптомы болезни Альцгеймера: он путал имена окружающих, забывал содержание бесед и не мог отличить одного человека от другого. О болезни стало известно только после того, как Рейган покинул Белый дом.
Кандидаты в президенты тоже пытались скрыть свои медицинские данные. Кандидат в президенты от Демократической партии Пол Тсонгас (Цонгас) и его врачи отрицали, что у него был рецидив лимфомы во время предвыборной кампании в 1992 году, пока он не выбыл из нее. В 1972 году кандидат в вице-президенты от Демократической партии Томас Иглтон отказался от участия в выборах после того, как признал, что был госпитализирован из-за депрессии и прошел курс электрошоковой терапии.
Тогдашний кандидат Трамп согласился обнародовать свои медицинские записи, но не сделал этого, нарушив давнюю традицию для кандидатов в президенты. Тогдашний вице-президент Камала Харрис, напротив, опубликовала подробную информацию о состоянии своего здоровья и призвала Трампа сделать то же самое, поскольку вопросов о его физическом и когнитивном здоровье становилось все больше, пишет Axios.
Только в апреле 2025 года Трамп прошел свой первый после вступления в должность медицинский осмотр, по итогам которого его лечащий врач Шон Барабелла написал, что он находится «в прекрасном когнитивном и физическом состоянии». Судя по справке лечащего время, хотя у Трампа был «обнаружен» рубец после огнестрельного ранения, президент демонстрирует «крепкие сердечные, легочные, неврологические и общие физические функции».