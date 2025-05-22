Лукашенко объяснил, зачем Беларуси нужны мигранты

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 22 мая кадровые решения, высказался о решении проблемы дефицита трудовых ресурсов и привлечении мигрантов из других стран, пишет БелТА.
Он отметил, что заниматься этими вопросами должны прежде всего руководители предприятий и местной вертикали.
«Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов», — сказал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что этот дефицит еще не катастрофический: «Но мы не должны до катастрофы доводить. Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза».
Глава государства обратил внимание на то, что есть люди, которые сами хотят сюда приехать. Лукашенко сказал, что руководители предприятий на местах и главы районов должны быть заинтересованы в привлечении кадров:
«Если на каком-то промышленном предприятии, бумажной фабрике или еще где-то нужны люди, пусть руководитель нанимает этих людей, которые приезжают в Беларусь из разных стран».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Наталью Петкевич заместителем премьер-министра Беларуси.
Кроме того, Лукашенко назначил вице-премьера Караника главой президиума НАН Беларуси.
Еще Лукашенко назначил экс-главу СК и КГБ Вакульчика руководителем Аппарата Совмина.
Вместе с тем Лукашенко сказал местным органам власти не обижать белорусов.
Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.