WSJ: Трамп отверг требование ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп отклонил идею «безусловного» прекращения огня на Украине, обсуждавшуюся в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 19 мая, сообщает WSJ. По данным издания, Трамп заявил, что ему не нравится термин «безусловное», и дал понять, что США не будут в этом вопросе «давить» на Россию. В ЕС опасаются, что он уступит требованиям Москвы, утверждают источники газеты. В Кремле сообщили, что российские данные отличаются от того, что изложено в WSJ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».