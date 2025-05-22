Ратифицировано соглашение о кредитной линии в 1,9 млрд евро для Молдовы от ЕС

Кроме прочего, механизм нацелен на поддержку постепенной интеграции внутреннего рынка Молдовы в рынок Евросоюза и ускорение социально-экономической конвергенции с рынком ЕС.
Молдова получит финансовую поддержку в размере 1,9 миллиарда евро, куда входит грантовый компонент в 520 миллионов евро для инвестиций, технической помощи и гарантий по кредитам. Наша страна также получит кредиты на сумму 1,5 млрд евро, которые «будут выдаваться по мере прогресса, достигнутого в реализации проводимых реформ».
Финансовая поддержка будет предоставлена на основе определенных условий, которые содержатся в Программе реформ Плана роста для Республики Молдова, которая была недавно одобрена Правительством. Он содержит 153 меры и 56 реформ, которые должны быть реализованы к концу 2027 года. Программа реформ охватывает семь ключевых секторов. Речь идет об экономической конкурентоспособности и развитии частного сектора; связь и цифровая инфраструктура; экономическое управление; акционерный капитал; зеленый переход и природный капитал; энергетическая безопасность и эффективность; фундаментальные ценности.
Соглашение о кредите между Республикой Молдова и Европейским союзом о конкретных условиях реализации поддержки, предоставляемой Европейским союзом в рамках Механизма реформ и роста для Республики Молдова, было подписано 9 мая 2025 года.
Документ был жестко раскритикован оппозицией, а экс-премьер страны Владимир Филат указал на то, что большая часть выделенных Евросоюзом Молдове денег предназначена для того, чтобы скрыть неспособность правительства PAS погасить накопившиеся долги.