Ратифицировано соглашение о кредитной линии в 1,9 млрд евро для Молдовы от ЕС

Финансовая поддержка будет предоставлена ​​на основе определенных условий, которые содержатся в Программе реформ Плана роста для Республики Молдова, которая была недавно одобрена Правительством. Он содержит 153 меры и 56 реформ, которые должны быть реализованы к концу 2027 года. Программа реформ охватывает семь ключевых секторов. Речь идет об экономической конкурентоспособности и развитии частного сектора; связь и цифровая инфраструктура; экономическое управление; акционерный капитал; зеленый переход и природный капитал; энергетическая безопасность и эффективность; фундаментальные ценности.