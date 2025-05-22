Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

«На мировой арене в настоящий момент идет борьба добра со злом», — заявил Сергей Лавров в своей речи.
Лавров был награжден указом президента от 21 марта, в день своего 75-летия. Путин отметил «преданность министра России и готовность отстаивать ее интересы в любой обстановке».
На церемонии в Кремле были вручены высшие государственные награды почти 20 гражданам. Среди них — военнослужащие, космонавты, представители культуры, медицины, промышленности, а также многодетные матери. Это мероприятие стало первым вручением государственных наград в 2025 году.
Путин также присвоил звание Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.
Президент РФ в ходе торжественной церемонии в Кремле 25 марта наградил молодых деятелей культуры, а также вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей за 2024 год. День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. Он посвящен деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и другим специалистам, деятельность которых направлена на сохранение и приумножение культурного наследия России.