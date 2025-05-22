Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

Президент РФ в ходе торжественной церемонии в Кремле 25 марта наградил молодых деятелей культуры, а также вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей за 2024 год. День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. Он посвящен деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и другим специалистам, деятельность которых направлена на сохранение и приумножение культурного наследия России.