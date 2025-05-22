Наталья Петкевич назвала назначение на пост вице-премьера челленджем и вызовом, пишет БелТА.
Ранее сообщалось, что Петкевич будет курировать социальный блок вопросов. Свое назначение на должность она прокомментировала так:
— Это челлендж, определенный вызов, потому что это не просто социальная сфера (образование, здравоохранение, культура) — это огромная экономика.
По ее словам, со стороны президента Беларуси были поставлены большие задачи. Кроме того, Петкевич уточнила, что глава государства большие надежды возлагает на результативность. Она также заметила, что социальный блок является самым важным для белорусов.
— В социально ориентированном государстве и с учетом тех требований, которые озвучивает Президент по защите интересов наших граждан, это, конечно, наиважнейшая тема, — отметила вице-премьер.
Наталья Петкевич акцентировала внимание на том, что социальная сфера непростая: есть как объективные, так и субъективные причины. Она заметила, что белорусы стремятся к более высокому уровню жизни, у них есть соответствующие ожидания от власти. По ее словам, реализация задуманного требует инноваций и, как следствие, больших затрат.
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