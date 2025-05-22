Петкевич назвала назначение на пост вице-премьера челленджем и вызовом

Наталья Петкевич акцентировала внимание на том, что социальная сфера непростая: есть как объективные, так и субъективные причины. Она заметила, что белорусы стремятся к более высокому уровню жизни, у них есть соответствующие ожидания от власти. По ее словам, реализация задуманного требует инноваций и, как следствие, больших затрат.