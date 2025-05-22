Самарская область вошла в ТОП-3 регионов РФ по партнерству власти с бизнесом

Наш регион стал вторым в рейтинге от Минэкономразвития РФ по развитию государственно-частного партнерства. Об этом рассказал глава области Вячеслав Федорищев в своем тг-канале.
Самарская область смогла обогнать Москву по этому показателю.
Федорищев отметил, что в регионе идет активное взаимодействие с предпринимателями. Благодаря этому область развивается по самым разным направлениям — ЖКХ, инфраструктура, спорт и другим.
Также, губернатор подчеркнул, что сейчас идет привлечение инвесторов в экономическую зону «Тольятти».
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