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Самарская область вошла в ТОП-3 регионов РФ по партнерству власти с бизнесом

Наш регион стал вторым в рейтинге от Минэкономразвития РФ по развитию государственно-частного партнерства.

Наш регион стал вторым в рейтинге от Минэкономразвития РФ по развитию государственно-частного партнерства. Об этом рассказал глава области Вячеслав Федорищев в своем тг-канале.

Самарская область смогла обогнать Москву по этому показателю.

Федорищев отметил, что в регионе идет активное взаимодействие с предпринимателями. Благодаря этому область развивается по самым разным направлениям — ЖКХ, инфраструктура, спорт и другим.

Также, губернатор подчеркнул, что сейчас идет привлечение инвесторов в экономическую зону «Тольятти».

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».