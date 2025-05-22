Эрдоган исключил переизбрание на следующий срок, но призвал изменить конституцию

«Турция больше не может идти в будущее с конституцией, написанной путчистами. Теперь нам нужна конституция, предложенная гражданскими лицами, а не путчистами. Мы хотим новую конституцию не для себя, а для нашей страны. Я не собираюсь переизбираться или снова баллотироваться на выборах. Давайте создадим наши комиссии, как можно скорее создадим гражданскую конституцию и представим ее нашему народу», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам (цитата по Anadolu).
Комментируя призывы оппозиции провести досрочные выборы, турецкий лидер отметил, что «в этом нет необходимости». «Если взглянуть на текущую ситуацию в парламенте, то там нет обстоятельств, требующих промежуточных выборов. Два года назад страна избрала своих представителей в парламент сроком на 5 лет», — подчеркнул он.
Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. В июне 2024 года он вступил в эту должность в третий раз и пробудет на ней до 2028 года. Хотя конституция Турции ограничивает пребывание на президентском посту двумя сроками, Минюст Турции посчитал, что второй срок Эрдогана в счет не идет: в 2018 году страна перешла от парламентской к президентской форме правления.