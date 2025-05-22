Эрдоган исключил переизбрание на следующий срок, но призвал изменить конституцию

«Турция больше не может идти в будущее с конституцией, написанной путчистами. Теперь нам нужна конституция, предложенная гражданскими лицами, а не путчистами. Мы хотим новую конституцию не для себя, а для нашей страны. Я не собираюсь переизбираться или снова баллотироваться на выборах. Давайте создадим наши комиссии, как можно скорее создадим гражданскую конституцию и представим ее нашему народу», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам (цитата по Anadolu).