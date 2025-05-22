Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: технологическая гонка с Китаем — приоритет для ЦРУ

Главным приоритетом для нового руководства ЦРУ является Китай и, в частности, помощь американским компаниям в сохранении «решающего технологического преимущества» в таких областях, как искусственный интеллект, чипы, биотехнологии и аккумуляторные технологии, пишет Axios со ссылкой на замглавы ЦРУ Майкла Эллиса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в редком интервью замглавы ЦРУ назвал основных противников США и расставил приоритеты своей разведывательной службы.

Китай представляет собой экзистенциальную угрозу для безопасности Америки — такую, с которой мы раньше никогда не сталкивались.

Майкл Эллис
замглавы ЦРУ

Кроме того, он отметил Россию, которая остается «вызовом» для США и приоритетом для сбора разведывательных данных. К противникам США он также причислил Иран и Северную Корею.

Эллис и директор ЦРУ Джон Рэтклифф пообещали реструктурировать агентство и изменить его приоритеты. По мнению Эллиса, ЦРУ и применяемая им тактика должны эволюционировать в соответствии со временем и ключевыми задачами президента Дональда Трампа.

Как утверждает Эллис, хотя методы человеческой разведки времен холодной войны еще играют определенную роль, с учетом технологического рывка их все труднее использовать. «Нам нужно больше людей с техническим образованием. Больше выпускников по направлениям STEM (наука, технология, инжиниринг и математика. — Прим. ред.)», — заявил он. Эллис помянул о приглашении Илона Маска посетить ЦРУ и признал, что «мы можем значительно повысить эффективность», если будем учиться у таких лидеров частного сектора, как он.