Axios: технологическая гонка с Китаем — приоритет для ЦРУ

Китай представляет собой экзистенциальную угрозу для безопасности Америки — такую, с которой мы раньше никогда не сталкивались.
Кроме того, он отметил Россию, которая остается «вызовом» для США и приоритетом для сбора разведывательных данных. К противникам США он также причислил Иран и Северную Корею.
Эллис и директор ЦРУ Джон Рэтклифф пообещали реструктурировать агентство и изменить его приоритеты. По мнению Эллиса, ЦРУ и применяемая им тактика должны эволюционировать в соответствии со временем и ключевыми задачами президента Дональда Трампа.
Как утверждает Эллис, хотя методы человеческой разведки времен холодной войны еще играют определенную роль, с учетом технологического рывка их все труднее использовать. «Нам нужно больше людей с техническим образованием. Больше выпускников по направлениям STEM (наука, технология, инжиниринг и математика. — Прим. ред.)», — заявил он. Эллис помянул о приглашении Илона Маска посетить ЦРУ и признал, что «мы можем значительно повысить эффективность», если будем учиться у таких лидеров частного сектора, как он.