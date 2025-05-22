Axios: технологическая гонка с Китаем — приоритет для ЦРУ

Как утверждает Эллис, хотя методы человеческой разведки времен холодной войны еще играют определенную роль, с учетом технологического рывка их все труднее использовать. «Нам нужно больше людей с техническим образованием. Больше выпускников по направлениям STEM (наука, технология, инжиниринг и математика. — Прим. ред.)», — заявил он. Эллис помянул о приглашении Илона Маска посетить ЦРУ и признал, что «мы можем значительно повысить эффективность», если будем учиться у таких лидеров частного сектора, как он.