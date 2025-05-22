Путин назвал важнейшей задачей сбережение российского народа и его духовности

Путин добавил, что пример такой деятельности показывает директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин. Президент также отметил участвующих в торжественной церемонии представителей промышленности, здравоохранения, образования, культуры. «Все вы мастера своего дела, люди большой отваги, ярких дарований. И награды государства, общественное признание — важный знак того, что вы и такие люди, как вы, нужны России», — отметил он.