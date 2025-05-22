Путин назвал важнейшей задачей сбережение российского народа и его духовности

«Уважаемые друзья, важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций», — сказал глава государства на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.
Путин добавил, что пример такой деятельности показывает директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин. Президент также отметил участвующих в торжественной церемонии представителей промышленности, здравоохранения, образования, культуры. «Все вы мастера своего дела, люди большой отваги, ярких дарований. И награды государства, общественное признание — важный знак того, что вы и такие люди, как вы, нужны России», — отметил он.
«Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ и — как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске — как одна команда, мы решим любые задачи, ответим на любые вопросы. Сердечно поздравляю вас, желаю новых успехов и побед, здоровья и всего самого доброго», — добавил Путин.
Семейные ценности.
Президент подчеркнул, что крепкие семейные устои и традиционные ценности — это прочная опора тысячелетней государственности России, надежный нравственный ориентир для всех поколений, общества, для молодежи.
Он отметил, что сегодня звания «Мать-героиня» удостоены свекровь и невестка — Мария и Ирина Ильишенко. «Они представляют разные поколения одной большой многодетной семьи. Свекровь и невестка посвятили себя воспитанию детей, и каждая по праву заслужила звание мать-героиня», — сказал Путин.