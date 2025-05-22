В КНДР произошла авария в присутствии Ким Чен Ына при спуске на воду эсминца

Из сообщения ЦТАК следует, что на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, то есть корабль стоял бортом к линии воды. Авария случилась из-за нарушения параллельности движения тележек, «в результате чего спусковая каретка, на которой сидела корма судна, преждевременно сошла с пути и осела». Равновесие корабля нарушилось, он получил повреждения днища, а нос эсминца так и не сошел со стапеля.