Полковник Ходаренок: ответ на атаки дронов ВСУ будет скорым и разрушительным

Президент Украины не заинтересован в завершении военных действий, поскольку после того, как прозвучит последний выстрел в этом конфликте, Зеленский из лидера воинов света, надежды и опоры всего свободного и демократического мира превратится в главу захолустного и разоренного государства, сойдет с первых полос мировых СМИ. А с отменой военного положения на Украине для него ближайшая перспектива — президентские выборы с весьма неясным исходом. Таким образом, главное препятствие на пути к миру — сам президент Украины.