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Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил выпускников и пожелал успехов на экзаменах

В Новосибирске прозвучали последние звонки для 29 тысяч выпускников.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирских школах прошли торжественные линейки, посвящённые последним звонкам. В этом году выпускаются около 29 тысяч учеников — девять тысяч одиннадцатиклассников и 20 тысяч девятиклассников. Мэр города посетил лицей № 22 и поздравил ребят с окончанием школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев побывал на праздничной линейке в лицее № 22 «Надежда Сибири», где обратился к выпускникам с напутственными словами. Он отметил, что впереди у ребят ответственный этап — сдача экзаменов, и пожелал им успешно справиться с волнением и показать хорошие результаты.

Директор лицея Лариса Потеряева рассказала, что в этом году ожидается около 30 медалистов — золотых и серебряных. Для серебряной медали нужно сдать ЕГЭ минимум на 60 баллов, для золотой — 70. В прошлом году таких медалистов было 46.

Всего в муниципальных школах Новосибирска выпускаются около 29 тысяч ребят. Девятиклассники начнут сдавать ОГЭ 21 мая, а 23 мая стартует ЕГЭ для одиннадцатиклассников.