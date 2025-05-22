Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил выпускников и пожелал успехов на экзаменах

В новосибирских школах прошли торжественные линейки, посвящённые последним звонкам. В этом году выпускаются около 29 тысяч учеников — девять тысяч одиннадцатиклассников и 20 тысяч девятиклассников. Мэр города посетил лицей № 22 и поздравил ребят с окончанием школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.