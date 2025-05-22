Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил выпускников и пожелал успехов на экзаменах

В новосибирских школах прошли торжественные линейки, посвящённые последним звонкам. В этом году выпускаются около 29 тысяч учеников — девять тысяч одиннадцатиклассников и 20 тысяч девятиклассников. Мэр города посетил лицей № 22 и поздравил ребят с окончанием школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев побывал на праздничной линейке в лицее № 22 «Надежда Сибири», где обратился к выпускникам с напутственными словами. Он отметил, что впереди у ребят ответственный этап — сдача экзаменов, и пожелал им успешно справиться с волнением и показать хорошие результаты.
Директор лицея Лариса Потеряева рассказала, что в этом году ожидается около 30 медалистов — золотых и серебряных. Для серебряной медали нужно сдать ЕГЭ минимум на 60 баллов, для золотой — 70. В прошлом году таких медалистов было 46.
Всего в муниципальных школах Новосибирска выпускаются около 29 тысяч ребят. Девятиклассники начнут сдавать ОГЭ 21 мая, а 23 мая стартует ЕГЭ для одиннадцатиклассников.