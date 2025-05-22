Лукашенко сказал про отношение премьера Турчина к назначению Вакульчика

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 22 мая, сказал про отношение премьер-министра Александра Турчина к назначению Валерия Вакульчика на должность руководителя Аппарата Совета министров, передает БелТА.
Александр Лукашенко акцентировал внимание в момент назначения Вакульчика, что должность руководителя Аппарата белорусского правительства всегда занимал человек опытный, подготовленный военный. Он подчеркнул, что это должность министра, притом очень серьезная и заключается в организации работы Аппарата правительства.
— По крайней мере, Александр Генрихович (подразумевается премьер-министр Беларуси Александр Турчин. — Ред.) по вам не имел никаких возражений, — подчеркнул глава государства.
Президент Беларуси добавил, что глава Совмина был доволен.
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