Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал про отношение премьера Турчина к назначению Вакульчика

Лукашенко назвал отношение премьер-министра Турчина к назначению Вакульчика руководителем Аппарата Совмина.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 22 мая, сказал про отношение премьер-министра Александра Турчина к назначению Валерия Вакульчика на должность руководителя Аппарата Совета министров, передает БелТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание в момент назначения Вакульчика, что должность руководителя Аппарата белорусского правительства всегда занимал человек опытный, подготовленный военный. Он подчеркнул, что это должность министра, притом очень серьезная и заключается в организации работы Аппарата правительства.

— По крайней мере, Александр Генрихович (подразумевается премьер-министр Беларуси Александр Турчин. — Ред.) по вам не имел никаких возражений, — подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси добавил, что глава Совмина был доволен.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.

Тем временем белорусы оформляют почти половину банковских вкладов онлайн.

Кстати, белорусская певица Наталья Подольская дала жизненный совет женщинам: «Сегодня я нравлюсь себе гораздо больше, чем в свои 23».