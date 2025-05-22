Лукашенко сказал про отношение премьера Турчина к назначению Вакульчика

Александр Лукашенко акцентировал внимание в момент назначения Вакульчика, что должность руководителя Аппарата белорусского правительства всегда занимал человек опытный, подготовленный военный. Он подчеркнул, что это должность министра, притом очень серьезная и заключается в организации работы Аппарата правительства.