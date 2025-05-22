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На Кубани задержан бывший вице-губернатор Александр Нестеренко

В Краснодарском крае сотрудники регионального УФСБ задержали бывшего заместителя губернатора Александра Нестеренко.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в телеграм-канале программы «Вести. Дежурная часть», в настоящее время проводятся обыски как на его рабочем месте, так и по адресу проживания. Источники уточняют, что интерес правоохранителей вызвала его предыдущая работа в 2023—2024 годах в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края».

Тогда учреждение находилось под руководством Сергея Власова, занимавшего на тот момент пост вице-губернатора и курировавшего строительный сектор. Отметим, что в мае 2024 года сам Власов был задержан по подозрению в получении взятки.