На Кубани задержан бывший вице-губернатор Александр Нестеренко

Как сообщили в телеграм-канале программы «Вести. Дежурная часть», в настоящее время проводятся обыски как на его рабочем месте, так и по адресу проживания. Источники уточняют, что интерес правоохранителей вызвала его предыдущая работа в 2023—2024 годах в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края».