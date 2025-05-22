Лукашенко назначил Перцова первым замглавы Администрации президента

Владимир Перцов родился в Витебске в 1974 году. В 1996 году он окончил Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. В 2007 году Перцов окончил Академию управления при президенте Беларуси. В период с 1995 по 1999 год он занимал должность редактора Витебского областного телерадиообъединения.