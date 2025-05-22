Лукашенко назначил Перцова первым замглавы Администрации президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 22 мая назначил Владимира Перцова первым заместителем главы Администрации президента, передает БелТА.
В сообщении говорится, что до своего назначения на указанную должность Перцов был заместителем главы Администрации президента.
Владимир Перцов, биография.
Владимир Перцов родился в Витебске в 1974 году. В 1996 году он окончил Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. В 2007 году Перцов окончил Академию управления при президенте Беларуси. В период с 1995 по 1999 год он занимал должность редактора Витебского областного телерадиообъединения.
С 1999 по 2002 год Владимир Перцов работал главным редактором областного радио Витебского областного телерадиообъединения. В период с 2002 по 2003 год он занимал должность главы Гродненского областного телерадиообъединения Национальной государственной телерадиокомпании.
С 2003 по 2008 год Перцов был директором республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания “Гродно”. Вместе с тем с 2008 по 2010 годы он занимал должность директора дирекции вещания телеканала “РТР-Беларусь” ЗАО “Столичное телевидение”.
Перцов с 2010 по 2021 год работал директором Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. С 2021 по 2024 год он был министром информации Беларуси. В апреле 2024 года Владимир Перцов был назначен на должность заместителя главы Администрации президента.
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