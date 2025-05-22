Глава МВД России Колокольцев прибыл в Беларусь

Кроме того, министры и делегации посетят Могилевский специализированный лицей МВД, а также торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы, которые пройдут в мемориальном комплексе «Батальон милиции под командованием К. Г. Владимирова», отметили в МВД.