СССР жив и будет жить: почему Советский союз юридически продолжает существовать

Специалисты по конституционному праву (в том числе в странах Запада) заявляют, что из-за нарушений в процедуре роспуска СССР в 1991 году можно считать, что юридически Советский Союз еще существует. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. Он назвал Беловежское соглашение «совершенно странным с правовой точки зрения». О каком нарушении в процедуре роспуска идет речь и действительно ли СССР продолжает существовать, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами.
Политолог Сергей Маркелов объяснил, что такое мнение могло возникнуть у Антона Кобякова, потому что процедура распада СССР не была прописана ни в одном официальном документе.
— К ней могут быть претензии, потому что нарушена юридическая логика роспуска целого государства. По-хорошему, сначала нужно было подготовить соответствующий документ, который обозначил бы необходимость решения, и на его основании проводить процедуру роспуска. Что же было на самом деле? Руководство посидело, порешало между собой вопросики и договорилось только на словах, формально, поэтому и могли возникнуть такие предположения, — рассказал Маркелов.
По мнению же директора центра политического анализа, доцента Финансового университета при правительстве РФ Павла Данилина, утверждение о том, что СССР все еще где-то сохраняется «юридически» не имеет ничего общего с сегодняшними реалиями.
— Теоретически, конечно, речь может идти о том, что СССР нужно было распустить по решению Верховного Совета. Но де-факто Советский союз прекратил свое существования больше 30 лет назад, а де-юре современная Россия является правопреемницей СССР. И если мы предполагаем где-то возможное юридическое сохранение Советского Союза, то он должен бы обладать частью прав РФ, что не соответствует положениям конституции нашего государства, — пояснил эксперт.
Он также подчеркнул, что такие высказывания противоречат историческим фактам и событиям.
— Подобные заявления нужно сбрасывать на свалку, ибо они являются историческим анахронизмом. Давайте тогда вспомним и законы Российской империи, которые продолжали действовать в СССР еще на протяжении нескольких десятилетий (последний действующий закон Российской империи был отменен специальным указом лишь в 1970 годах), поэтому нет никакого смысла «выкапывать стюардессу», — уверен эксперт.
В последнее время ностальгия по СССР стала устойчивым трендом. По данным Фонда «Общественное мнение», 80 процентов россиян хорошо вспоминают СССР, а 63 процента сожалеют о его распаде. Точку в истории СССР поставили в декабре 1991 года подписанные Белоруссией, РСФСР и Украиной «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». «ВМ» поговорила о событиях того времени с политиком, юристом Сергеем Бабуриным.