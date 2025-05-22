СССР жив и будет жить: почему Советский союз юридически продолжает существовать

— К ней могут быть претензии, потому что нарушена юридическая логика роспуска целого государства. По-хорошему, сначала нужно было подготовить соответствующий документ, который обозначил бы необходимость решения, и на его основании проводить процедуру роспуска. Что же было на самом деле? Руководство посидело, порешало между собой вопросики и договорилось только на словах, формально, поэтому и могли возникнуть такие предположения, — рассказал Маркелов.