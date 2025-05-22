Лукашенко высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента

— Он там обкатку хорошую и подготовку проходит. Поэтому для нас это не столь затратно иметь там не троих, а четверых заместителей. Посмотрите вместе, обсудите, вы люди опытные, знаете, что вам надо, а что не надо. Как вы решите, так и будет, — отметил Александр Лукашенко.