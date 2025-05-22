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Лукашенко высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента

Лукашенко высказался о назначении четвертого замглавы Администрации президента.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня, который прошел 22 мая, высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента, пишет БелТА.

Александр Лукашенко допустил, что после перехода Натальи Петкевич на работу в правительство Беларуси (Петкевич 22 мая была назначена заместителем премьер-министра), в руководство Администрации президента будет дополнительно назначен еще один заместитель.

— Но пока, говорит глава Администрации (должность главы Администрации президента занимает Дмитрий Крутой. — Ред.), ему это не нужно. Пусть работает, на совещании определимся — нужен, не нужен, — отметил президент Беларуси.

Глава государства акцентировал внимание на том, что не нужно забывать: заместитель главы Администрации — это еще кадры на будущее.

— Он там обкатку хорошую и подготовку проходит. Поэтому для нас это не столь затратно иметь там не троих, а четверых заместителей. Посмотрите вместе, обсудите, вы люди опытные, знаете, что вам надо, а что не надо. Как вы решите, так и будет, — отметил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил вице-премьера Караника главой Президиума НАН Беларуси.

Тем временем Лукашенко назначил экс-главу СК и КГБ Вакульчика руководителем Аппарата Совмина.

Кроме того, президент Беларуси объяснил, зачем Беларуси нужны мигранты.

Вместе с тем мы узнали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 22 мая, который называют Никола Вешний.