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«Мама просила передать»: мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Путина за благоустройство

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. В Кремле, в Екатерининском зале, прошла торжественная церемония награждения мэра Казани Ильсура Метшина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручал лично Президент Российской Федерации Владимир Путин, подчеркнув достижения и вклад Метшина в развитие страны. Мэр выразил признательность президенту, отметив, что воспринимает эту почетную государственную награду как общее достижение вместе с казанцами. От имени своей матери, проживающей в сельской местности, он выразил президенту благодарность.

Источник: Официальный портал администрации Казани

«Мои родители живут за 200 километров от Казани, в деревне Шингальчи. И туда пришел капитальный ремонт и в школы, и в детский сад, и на улицы. И мама велела передать большой поклон, что я с удовольствием и делаю», — заявил он.

Ильсур Метшин, которому сейчас 56 лет, начал свою деятельность в качестве руководителя Казани в ноябре 2005 года, заняв должность главы администрации. В начале 2006 года, в январе, он был назначен руководителем Исполнительного комитета города. В марте того же года состоялись выборы, по результатам которых он стал главой муниципального образования.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что российский режиссер Кирилл Серебренников стал кавалером ордена Почетного легиона — высшей государственной награды Франции.