«Мама просила передать»: мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Путина за благоустройство

Ильсур Метшин, которому сейчас 56 лет, начал свою деятельность в качестве руководителя Казани в ноябре 2005 года, заняв должность главы администрации. В начале 2006 года, в январе, он был назначен руководителем Исполнительного комитета города. В марте того же года состоялись выборы, по результатам которых он стал главой муниципального образования.