«Мама просила передать»: мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Путина за благоустройство

«Мои родители живут за 200 километров от Казани, в деревне Шингальчи. И туда пришел капитальный ремонт и в школы, и в детский сад, и на улицы. И мама велела передать большой поклон, что я с удовольствием и делаю», — заявил он.
Ильсур Метшин, которому сейчас 56 лет, начал свою деятельность в качестве руководителя Казани в ноябре 2005 года, заняв должность главы администрации. В начале 2006 года, в январе, он был назначен руководителем Исполнительного комитета города. В марте того же года состоялись выборы, по результатам которых он стал главой муниципального образования.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что российский режиссер Кирилл Серебренников стал кавалером ордена Почетного легиона — высшей государственной награды Франции.