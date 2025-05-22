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Финалисты программы «Время героев Санкт-Петербурга» начали стажировки

Первая стажировка участников программы «Время героев Санкт-Петербурга» прошла в комитете по культуре. Об этом сообщили в соцсетях губернатор Александр Беглов.

Источник: РИА "Новости"

Молодые специалисты познакомились с ключевыми направлениями работы комитета и его подведомственных учреждений, узнали, как реализуются крупнейшие культурные проекты города, и получили представление о механизмах управления в сфере культуры.

Подобные стажировки позволяют погрузиться в практическую деятельность государственных структур, наладить взаимодействие с руководителями и профильными подразделениями, а также изучить различные управленческие подходы. В дальнейшем стажировки охватят и другие комитеты.

Напоминаем, приём заявок на второй поток программы открыт до 31 мая. Подать заявку можно по ссылке.