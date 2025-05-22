Финалисты программы «Время героев Санкт-Петербурга» начали стажировки

Молодые специалисты познакомились с ключевыми направлениями работы комитета и его подведомственных учреждений, узнали, как реализуются крупнейшие культурные проекты города, и получили представление о механизмах управления в сфере культуры.
Подобные стажировки позволяют погрузиться в практическую деятельность государственных структур, наладить взаимодействие с руководителями и профильными подразделениями, а также изучить различные управленческие подходы. В дальнейшем стажировки охватят и другие комитеты.
Напоминаем, приём заявок на второй поток программы открыт до 31 мая. Подать заявку можно по ссылке.