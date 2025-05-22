Лукашенко предупредил трудовых мигрантов о выдворении из Беларуси за нарушения

В кадровый день 22 мая президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о решении проблемы дефицита трудовых ресурсов и привлечении мигрантов из других стран, пишет БелТА.
Он отметил, что принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза (подробнее). Ранее Александр Лукашенко подписал указ о внешней трудовой миграции в Беларуси.
Президент Беларуси обратил внимание, что в первую очередь руководители предприятий на местах и главы районов должны быть заинтересованы в привлечении кадров.
В тоже время Александр Лукашенко подчеркнул, что если иностранные работники нарушат действующий порядок, меры нужно принимать незамедлительно: «Нарушили договор — мгновенно информацию в милицию. Они доводят до центра, мы их отсюда депортируем. Они немедленно будут выселены из Беларуси».
Глава государства отметил, что к тем, кто приехал в Беларусь трудиться, нужно отнестись как к своим:
«Но те, кто приехал к нам работать (заработать, потому что там тяжело, откуда они приехали), с детишками, мы должны к ним отнестись как к своим, белорусам. Это ваша задача и задача руководителей. Действуйте».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил вице-премьера Караника главой Президиума НАН Беларуси.
Еще Лукашенко высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента.
Тем временем Лукашенко назначил экс-главу СК и КГБ Вакульчика руководителем Аппарата Совмина.
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