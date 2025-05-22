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Володин призвал покаяться переименовавших Сталинград

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от фракции КПРФ, требующих вернуть городу Волгоград прежнее название, покаяться. Об этом спикер заявил в ходе заседания нижней палаты парламента, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Дискуссия развернулась во время обсуждения закона об упрощении порядка содержания памятников культуры, когда представители партии заговорили о незащищенности памятников советской эпохи.

Володин напомнил, что решение о переименовании Сталинграда было принято в советские времена в период развенчания культа личности. «Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните!» — восклицал он. С учетом этого Володин посоветовал членам партии КПРФ определиться с позицией относительно роли генералиссимуса в истории страны. «Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — ультимативно потребовал спикер.

Володин также отметил, что монументы Владимиру Ленину продолжают стоять по всей России, потому что были включены в перечень памятников федерального значения. Закон запрещает снос подобных памятников. «Где памятники Сталину, кто их снес?» — спросил председатель Госдумы.

Ранее члены «Ветеранов России» попросили президента РФ Владимира Путина переименовать Волгоград в Сталинград. По мнению общественников, это позволит восстановить историческую справедливость и повысит туристическую привлекательность.