Володин призвал покаяться переименовавших Сталинград

Володин напомнил, что решение о переименовании Сталинграда было принято в советские времена в период развенчания культа личности. «Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните!» — восклицал он. С учетом этого Володин посоветовал членам партии КПРФ определиться с позицией относительно роли генералиссимуса в истории страны. «Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — ультимативно потребовал спикер.