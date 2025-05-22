Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция и Саудовская Аравия представят план разоружения ХАМАС

Париж и Эр-Рияд совместно разрабатывают концепцию по разоружению ХАМАС. Представители палестинской группировки уже ознакомлены с инициативой Франции и Саудовской Аравии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О партнерстве двух стран, направленном на демилитаризацию ХАМАС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников информагентства, Париж и Эр-Рияд готовятся предложить ХАМАС не только разоружиться, но провести демобилизацию. Цель инициативы — трансформировать ХАМАС «в исключительно политическую структуру, которая при этом будет иметь право на роль в будущей палестинской системе управления».

По мнению представителей переговорной группы Франции и Саудовской Аравии, отсутствие риска потерять политическое влияние должно стать аргументом для ХАМАС в пользу разоружения.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о согласии на временное перемирие с ХАМАС, чтобы находящиеся в плену в секторе Газа 20 израильских заложников вернулись на родину.

В мае Израиль дал старт широкомасштабной наземной военной операции с названием «Колесницы Гидеона». В ЦАХАЛ военные действия обосновали стремлением полностью уничтожить группировку ХАМАС и освободить израильских пленников.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление после возобновления военных действий в секторе Газа. Политик поручил своим представителям довести до сведения Нетаньяху, что удары по территории анклава должны прекратиться.