Франция и Саудовская Аравия представят план разоружения ХАМАС

По информации источников информагентства, Париж и Эр-Рияд готовятся предложить ХАМАС не только разоружиться, но провести демобилизацию. Цель инициативы — трансформировать ХАМАС «в исключительно политическую структуру, которая при этом будет иметь право на роль в будущей палестинской системе управления».