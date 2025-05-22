Франция и Саудовская Аравия представят план разоружения ХАМАС

По информации источников информагентства, Париж и Эр-Рияд готовятся предложить ХАМАС не только разоружиться, но провести демобилизацию. Цель инициативы — трансформировать ХАМАС «в исключительно политическую структуру, которая при этом будет иметь право на роль в будущей палестинской системе управления».
По мнению представителей переговорной группы Франции и Саудовской Аравии, отсутствие риска потерять политическое влияние должно стать аргументом для ХАМАС в пользу разоружения.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о согласии на временное перемирие с ХАМАС, чтобы находящиеся в плену в секторе Газа 20 израильских заложников вернулись на родину.
В мае Израиль дал старт широкомасштабной наземной военной операции с названием «Колесницы Гидеона». В ЦАХАЛ военные действия обосновали стремлением полностью уничтожить группировку ХАМАС и освободить израильских пленников.
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление после возобновления военных действий в секторе Газа. Политик поручил своим представителям довести до сведения Нетаньяху, что удары по территории анклава должны прекратиться.