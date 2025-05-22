Лукашенко рассказал о трудностях с продажей за рубеж белорусского масла

Во время кадровых назначений, которые были проведены 22 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко затронул и тему диверсификации экспорта белорусского продовольствия, пишет БелТА.
Он отметил, что на данный момент, например, есть трудности с продажей за рубеж масла. Отмечается избыток этого товара.
«А так все раскупают, кроме масла. Но масло же из молока. Ну давайте, как в Волковыске (на предприятии “Беллакт”. — Ред.), переработаем в это сухое молоко. Хорошая цена. Отвезем в Африку. Детское питание сделаем», — сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что надо «двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться»:
«Я год назад вас предупреждал, что у нас будут проблемы на основном рынке — на российском. Они уже появляются. Благо Китай есть, который все больше и больше потребляет наших продуктов питания и так далее».
Он заметил, что на российском рынке сейчас бешеная конкуренция: «Все не просто. Поэтому везде надо напрягаться и работать».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил вице-премьера Караника главой Президиума НАН Беларуси.
Еще Лукашенко высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента.
Тем временем Лукашенко назначил экс-главу СК и КГБ Вакульчика руководителем Аппарата Совмина.
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