Денис Паслер дал старт основному этапу техперевооружения на ЕВРАЗ НТМК

Врио губернатора Денис Паслер дал старт основному этапу техперевооружения коксовой батареи № 10 на ЕВРАЗ НТМК. Церемония прола в Нижнем Тагиле, где сегодня работает глава региона.

⠀

Современные технологии помогут повысить производительность батареи и более чем на тысячу тонн в год сократить объём выбросов в атмосферу. Сегодня комбинат имеет одно из самых чистых и эффективных доменных производств в России. В 2020 году на предприятии завершили модернизацию доменной печи № 6.

⠀

«Очень рад, что компания последовательно движется в решении и реализации инвестиционных проектов. Мы говорили про доменную печь, сейчас мы говорим про коксовую батарею № 10, которая, безусловно, нужна. Инвестиции в техперевооружение превышают 28 миллиардов рублей. Но самое главное: наработанная практика профессионалов-металлургов ЕВРАЗа, которая позволяет и дальше планово реализовать проекты, нужные для дальнейшей стабильной работы комбината. Я поздравляю коллектив металлургов с будущим новым производственным объектом», — сказал Денис Паслер.

⠀

В церемонии закладки памятной плиты в фундамент коксовой батареи вместе с главой региона принял участие 91-летний Михаил Иосипович Аршанский. В 2016 году заслуженный металлург РСФСР уже участвовал в закладке памятной таблички в фундамент доменной печи № 7. Тогда старт строительству новой домны также давал Денис Паслер, занимавший в то время пост председателя правительства Свердловской области. Доменная печь работает с 2018 года.