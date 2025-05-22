Президент вручил звезду Героя России космонавту из Новочеркасска Николаю Чубу

25 октября 2023 года Николай Чуб совместно с Олегом Кононенко осуществил выход в открытый космос, где они работали за пределами станции в течение 7 часов 41 минуты. Возвращение космонавта на Землю произошло 13 сентября 2024 года на пилотируемом корабле «Союз МС-25». Вместе с Чубом на борту находились Кононенко и астронавт NASA Трейси Дайсон. Продолжительность космической миссии экипажа МКС-70/71 составила 374 дня.