Президент вручил звезду Героя России космонавту из Новочеркасска Николаю Чубу

Информация об этом поступила из администрации города Новочеркасска.
Следует подчеркнуть, что Николаю Чубу также было присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации. Торжественная церемония награждения состоялась 22 мая в Екатерининском зале Московского Кремля.
Николай Чуб родился в Новочеркасске, расположенном в Ростовской области. С мая 2023 года он проходил интенсивную подготовку в качестве бортинженера для работы в составе экипажей МКС-70/71, будучи включенным в основной состав, предназначенный для полета на корабле «Союз МС-24».
Его первый космический полет состоялся 15 сентября 2023 года. В этой экспедиции он работал вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и астронавтом NASA Лорел О’Хара.
Донской космонавт также дважды выходил в открытый космос, проведя там в общей сложности более 12 часов.
25 октября 2023 года Николай Чуб совместно с Олегом Кононенко осуществил выход в открытый космос, где они работали за пределами станции в течение 7 часов 41 минуты. Возвращение космонавта на Землю произошло 13 сентября 2024 года на пилотируемом корабле «Союз МС-25». Вместе с Чубом на борту находились Кононенко и астронавт NASA Трейси Дайсон. Продолжительность космической миссии экипажа МКС-70/71 составила 374 дня.