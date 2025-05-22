WSJ: следующие переговоры России и Украины состоятся в июне в Ватикане

«Без разницы, где будут проходить переговоры, если будет какой-то прогресс. Проблемы далеко не с местом проведения, а с тем, что основные требования российской стороны плохо бьются с тем, что озвучивает Украина. Тут еще хочется отметить, что вопрос о месте проведения всегда поднимается Западом. Сама по себе чехарда с географией кажется некой дымовой завесой, которую Запад использует, чтобы уйти от сути переговоров и подготовиться к противостоянию с Россией», — заключил Ордуханян.