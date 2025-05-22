Согласно статье, танки Т-72 по-прежнему находятся вдоль линии контроля вместе с бронетранспортерами БМП-2, чтобы перекрыть противнику пути проникновения и обеспечить постоянную готовность.
«Танки Т-72 являются неотъемлемой частью (нашей обороны). Они оснащены 125-миллиметровыми пушками с дальнобойностью до 4000 метров и были переброшены (в этот район) в рамках развертывания объединенных сил», — заявил во вторник высокопоставленный офицер индийских вооруженных сил.
Благодаря высокоточной огневой мощи Индия, по данным издания, поразила девять важнейших целей в занятой Пакистаном части Кашмира и нейтрализовала шесть ключевых лагерей террористов напротив Пунча, Раджоури и Ахнора. «Мы нанесли удары с непревзойденной точностью и эффективностью», — отметил генерал Махаджан.
Кроме того, как утверждает подполковник Сунил Бартвал, представитель министерства обороны Джамму, операция «Синдур» выявила серьезные промахи в артиллерийской подготовке пакистанцев: был обнаружен неразорвавшийся 155-миллиметровый снаряд с заглушкой вместо взрывателя. «Установка взрывателя является базовой подготовкой для артиллеристов по всему миру. Это подчеркивает низкие стандарты подготовки и необоснованные претензии Пакистана», — резюмировал он.