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СМИ: как Индия использовала танки Т-72 в конфликте с Пакистаном

Индия во время операции «Синдур» разместила вдоль линии контроля в секторе Ахнур в провинции Джамму и Кашмир танки Т-72. Благодаря их огневой мощи вкупе с точностью противовоздушной обороны и скоординированными действиями артиллерии Пакистан получил «мощный» отпор, пишет The India Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, танки Т-72 по-прежнему находятся вдоль линии контроля вместе с бронетранспортерами БМП-2, чтобы перекрыть противнику пути проникновения и обеспечить постоянную готовность.

«Танки Т-72 являются неотъемлемой частью (нашей обороны). Они оснащены 125-миллиметровыми пушками с дальнобойностью до 4000 метров и были переброшены этот район) в рамках развертывания объединенных сил», заявил во вторник высокопоставленный офицер индийских вооруженных сил.

Благодаря высокоточной огневой мощи Индия, по данным издания, поразила девять важнейших целей в занятой Пакистаном части Кашмира и нейтрализовала шесть ключевых лагерей террористов напротив Пунча, Раджоури и Ахнора. «Мы нанесли удары с непревзойденной точностью и эффективностью», — отметил генерал Махаджан.

Кроме того, как утверждает подполковник Сунил Бартвал, представитель министерства обороны Джамму, операция «Синдур» выявила серьезные промахи в артиллерийской подготовке пакистанцев: был обнаружен неразорвавшийся 155-миллиметровый снаряд с заглушкой вместо взрывателя. «Установка взрывателя является базовой подготовкой для артиллеристов по всему миру. Это подчеркивает низкие стандарты подготовки и необоснованные претензии Пакистана», резюмировал он.