СМИ: как Индия использовала танки Т-72 в конфликте с Пакистаном

Кроме того, как утверждает подполковник Сунил Бартвал, представитель министерства обороны Джамму, операция «Синдур» выявила серьезные промахи в артиллерийской подготовке пакистанцев: был обнаружен неразорвавшийся 155-миллиметровый снаряд с заглушкой вместо взрывателя. «Установка взрывателя является базовой подготовкой для артиллеристов по всему миру. Это подчеркивает низкие стандарты подготовки и необоснованные претензии Пакистана», — резюмировал он.