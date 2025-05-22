МИД: поводов для паники из-за «Золотого купола» США нет

Проект «Золотой купол» был запущен по указу президента США Дональда Трампа в январе, пишут «Ведомости». Его цель — объединить текущие военные разработки страны с передовыми технологиями, в числе которых космические системы наблюдения и новыеи виды вооружений. 20 мая американский лидер объявил, что Белый дом определился с архитектурой ПРО в рамках этого проекта. Трамп также отметил, что «Золотой купол» будет интегрирован в существующую систему обороны, а сам проект планируется запустить до истечения срока его полномочий.