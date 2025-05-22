МИД: поводов для паники из-за «Золотого купола» США нет

«Воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе и с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой [40-го президента США Рональда] Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают США», — цитирует Рябкова ТАСС.
Дипломат отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о способности российских стратегических комплексов преодолевать любые системы ПРО, даже многослойные. Также он подчеркнул, что добавление перехватчиков космического базирования в рамках «Золотого купола» дестабилизирует сложившееся равновесие, и Россия осуждает эти планы.
Проект «Золотой купол» был запущен по указу президента США Дональда Трампа в январе, пишут «Ведомости». Его цель — объединить текущие военные разработки страны с передовыми технологиями, в числе которых космические системы наблюдения и новыеи виды вооружений. 20 мая американский лидер объявил, что Белый дом определился с архитектурой ПРО в рамках этого проекта. Трамп также отметил, что «Золотой купол» будет интегрирован в существующую систему обороны, а сам проект планируется запустить до истечения срока его полномочий.
Ожидается, что общая стоимость проекта составит около 175 млрд долларов. В проект бюджета на 2026 год уже включено 25 млрд долларов, которые планируется направить на реализацию инициативы.