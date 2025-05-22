Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: поводов для паники из-за «Золотого купола» США нет

Планы США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» не являются поводом для паники, но вызывают определенную озабоченность. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что американская инициатива указывает на необходимость всестороннего обеспечения безопасности России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе и с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой [40-го президента США Рональда] Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают США», — цитирует Рябкова ТАСС.

Дипломат отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о способности российских стратегических комплексов преодолевать любые системы ПРО, даже многослойные. Также он подчеркнул, что добавление перехватчиков космического базирования в рамках «Золотого купола» дестабилизирует сложившееся равновесие, и Россия осуждает эти планы.

Проект «Золотой купол» был запущен по указу президента США Дональда Трампа в январе, пишут «Ведомости». Его цель — объединить текущие военные разработки страны с передовыми технологиями, в числе которых космические системы наблюдения и новыеи виды вооружений. 20 мая американский лидер объявил, что Белый дом определился с архитектурой ПРО в рамках этого проекта. Трамп также отметил, что «Золотой купол» будет интегрирован в существующую систему обороны, а сам проект планируется запустить до истечения срока его полномочий.

Ожидается, что общая стоимость проекта составит около 175 млрд долларов. В проект бюджета на 2026 год уже включено 25 млрд долларов, которые планируется направить на реализацию инициативы.