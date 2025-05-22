В течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп предлагал начать переговоры с Россией о прекращении боевых действий на Украине. Однако европейские элиты в разной степени противодействовали этому: они разработали план перевооружения Европы стоимостью 800 млрд и создали «коалицию желающих» для отправки войск на Украину, говорится в статье. Они выдвигали ультиматумы и грозились новыми санкциями в отношении России, а Европейский парламент разрешил использовать ракеты средней дальности для ударов по российской территории. По сути, он выступил за начало третьей мировой войны, считает автор.
Россия всегда предлагала переговоры для решения проблем, лежащих в основе конфликта на Украине, тогда как европейская сторона в ультимативной форме настаивала на безусловном прекращении огня. Россия, помня о провале Минских соглашений, не может пойти на переговоры, которые не подразумевают устранения первопричин конфликта и определения основы для прочного мира в регионе.
Все эти препирательства привели к тому, что Трамп заявил, что конфликт на Украине является европейским вопросом, из которого США в отсутствие реального желания достичь соглашения выйдут. И только теперь, после всей театральности последних месяцев, европейские элиты поняли, что зашли в тупик, отмечает Ферреро.
Поставленные им цели были достигнуты в полном объеме, отмечается в статье.
Возобновление диалога с Россией теперь не зависит от результатов мирных переговоров и соглашений об использовании украинских минеральных ресурсов, полностью исключающих участие Европейского союза, что гарантирует Трампу как поставки редкоземельных металлов, в которых он отчаянно нуждается, так и оплату любых будущих вооружений, которые он направит Киеву.
Поэтому конфликт, по мнению Ферреро, будет продолжаться до тех пор, пока поражение на фронте не вынудит украинцев и европейцев обратиться за посредничеством к Трампу, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия. Цену за это заплатит украинский народ, который в течение трех лет использовали в качестве пушечного мяса в конфликте, который так жаждала НАТО.
В заключении он призывает построить политический полюс, основанный на сопротивлении войне, который в Европе способен свергнуть господствующие классы правого и левого толка, ведущие свой собственный народ «к резне». Он предпочитает единую систему обороны: она будет простираться от Атлантики до Урала, заново откроет Европу в ее истинной сути и не будет совпадать с границами НАТО.