В течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп предлагал начать переговоры с Россией о прекращении боевых действий на Украине. Однако европейские элиты в разной степени противодействовали этому: они разработали план перевооружения Европы стоимостью 800 млрд и создали «коалицию желающих» для отправки войск на Украину, говорится в статье. Они выдвигали ультиматумы и грозились новыми санкциями в отношении России, а Европейский парламент разрешил использовать ракеты средней дальности для ударов по российской территории. По сути, он выступил за начало третьей мировой войны, считает автор.