Иран обратился к мировому сообществу из-за угроз Израиля

В соцсети X он написал, что направил письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, в которых призвал международное сообщество принять меры для противодействия израильским угрозам. По его словам, если это не будет сделано, Иран будет вынужден прибегнуть к особым действиям для защиты своей ядерной инфраструктуры, передает «Интерфакс».