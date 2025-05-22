Иран обратился к мировому сообществу из-за угроз Израиля

В соцсети X он написал, что направил письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, в которых призвал международное сообщество принять меры для противодействия израильским угрозам. По его словам, если это не будет сделано, Иран будет вынужден прибегнуть к особым действиям для защиты своей ядерной инфраструктуры, передает «Интерфакс».
Аббас Аракчи отметил, что дальнейшие действия Ирана будут зависеть от реакции международных организаций. Он написал, что планы Израиля атаковать иранские ядерные объекты требуют немедленного осуждения со стороны Совета безопасности ООН и МАГАТЭ.
Также в четверг представитель Корпуса стражей Исламской революции, генерал-майор Али Мохаммад Наэини заявил, что иранские военные готовы нанести мощный ответный удар в случае нападения Израиля.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщил о получении разведданных, указывающих на подготовку Израилем атаки на Иран.
Согласно информации портала Axios, Израиль рассматривает возможность нанесения оперативного удара по ядерным объектам Ирана, если переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе зайдут в тупик. По словам одного из собеседников портала, израильские военные считают, что окно возможностей для успешной атаки может скоро закрыться, и поэтому Израиль должен действовать оперативно, если переговоры не принесут результатов.
23 мая в Риме запланирована пятая встреча представителей США и Ирана в рамках переговоров по иранской ядерной программе. Предыдущий раунд состоялся 11 мая в Омане, где глава иранского МИД выразил готовность к компромиссам и заявил о согласии сторон продолжать диалог.