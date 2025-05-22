МИД России счел лицемерными обвинения в адрес РФ в акте вандализма в «Медном»

«Вынуждены обратить внимание польских коллег на то, что следы вандализма им следует поискать на территории собственной страны, где уничтожены несколько сотен советских и российских военно-мемориальных объектов, где с постыдной регулярностью вандалы глумятся над сохранившимися памятниками советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от фашизма, где с барельефов монументов демонтируют изображения советских воинских наград», — указала Захарова.