МИД России счел лицемерными обвинения в адрес РФ в акте вандализма в «Медном»

«Попытку МИД Польши в очередной раз преподать нам урок “правильной истории” рассматриваем как неуместную и лицемерную», — отметила дипломат, комментируя опубликованнное 21 мая заявление МИД Польши.
«Вынуждены обратить внимание польских коллег на то, что следы вандализма им следует поискать на территории собственной страны, где уничтожены несколько сотен советских и российских военно-мемориальных объектов, где с постыдной регулярностью вандалы глумятся над сохранившимися памятниками советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от фашизма, где с барельефов монументов демонтируют изображения советских воинских наград», — указала Захарова.